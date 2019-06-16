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Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное
16.06.2019 19:06
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Ясное.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На восточной окраине Ясного, на юго-западной стороне дороги местного значения, наблюдатели впервые видели красно-белый предупреждающий знак о минной опасности с надписью «Мина» на русском языке, прикрепленный к бетонному дорожному заграждению».
Теги: Донбасс, мина, ЛНР, боевики, соцсети, минирование, СММ ОБСЕ
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