Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п.Ясное

16.06.2019 19:06

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют окраины временно оккупированного населенного пункта Ясное.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 июня 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На восточной окраине Ясного, на юго-западной стороне дороги местного значения, наблюдатели впервые видели красно-белый предупреждающий знак о минной опасности с надписью «Мина» на русском языке, прикрепленный к бетонному дорожному заграждению».