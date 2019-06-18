В Лисичанске на ходу загорелась маршрутка

18.06.2019 19:47

В центре Лисичанска Луганской области сотрудники ГСЧС тушили маршрутку, которая загорелась возле жилого дома.

18 июня в 08:47 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи жилого дома по улице В.Сосюры горит автомобиль, сообщает from-ua.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит моторный отсек автомобиля "ГАЗель".

Пожар был ликвидирован в 09:08. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено.

К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне. Вероятная причина возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки.