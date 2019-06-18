В ОРЛО члены НВФ на «Урале» врезались в жилой дом. От здания почти ничего не осталось

18.06.2019 13:58

В п. Успенка (временно неподконтрольная украинскому правительству территория Луганской области) представители незаконных вооруженных формирований врезались на машине «Урал» в жилой дом, в результате чего строение было фактически полностью разрушено.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

Инцидент произошел 14 июня текущего года по ул. Кирова, 39.

«Был разрушен дом женщины, с которой проживает еще и несовершеннолетний ребенок! По вине членов НВФ, которые на машине УРАЛ въехали в дом по адресу КИРОВА 39, от дома практически ничего не осталось», — говорится в сообщении.

При этом помощь пострадавшим никто не оказал.

«Из-под завалов выбирались сами и скорую помощь вызывали сами», — отмечают местные жители.

Ребенок хозяйки дома получил травмы, включая сотрясение мозга.

Местные «полиция» и «прокуратура» приняли заявления по данному факту, однако ничем не помогли — хозяйке дома посоветовали «ждать расследования» и «писать письма».