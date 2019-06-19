В Рубежном из-за купания отравились 27 человек

19.06.2019 12:00

В Рубежном Луганской области из-за купания в озере отравились 18 человек, из них 15 – это дети. Позже стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 27 (из них 22 ребенка). Все они были доставлены в инфекционное отделение больницы, сообщает ICTV.

Сейчас они в удовлетворительном состоянии, предварительно пациентам поставлен диагноз острый гастроэнтероколит.

Все пострадавшие с 15 по 17 июня отдыхали на пляже "Малибу" на озере Песочное в городе Рубежное. Полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины отравления.