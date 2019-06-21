- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО10:30
- Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой07:49
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- В ОРДО назвали число местных жителей, получивших паспорт РФ16:35
- Война на Донбассе: бойцы ВСУ понесли невосполнимые потери10:15
- К границам Украины РФ стянула 82 тысячи военных: Генштаб сделал тревожное заявление08:30
- Кучма назвал условие снятия торговой блокады с ОРДЛО21:00
- «Мэр» Горловки выставил требование Зеленскому: он должен сесть за переговоры по Донбассу с главарями «ЛДНР»19:15
- Пушилин: жители ОРДО будут отправляться в поездку за паспортами РФ от мест своего проживания16:46
В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"
В Луганской области неизвестные взорвали инкассаторский автомобиль "Приватбанка".
Инцидент произошел утром 19 июня в Попаснянском районе на автодороге между поселком Врубовка и селом Николаевка, пишет Сегодня.
Как сообщает в Facebook Попаснянская РГА, подрыв автомобиля был осуществлен самодельным взрывным устройством.
Пресс-служба банка в свою очередь сообщила, что благодаря профессиональным действиям сотрудников инкассации, работники банка и денежные средства были своевременно заблокированы в безопасном бронированном отсеке авто, а на место происшествия сразу же направили резервный инкассаторский автомобиль
По информации банка, обломками от взрыва повреждена часть инкассаторского автомобиля.
Как сообщил в Facebook зампред Луганской ОГА Юрий Клименко, это первый случай разбойного нападения на инкассаторов. Руководство области и правоохранительных органов держит на контроле ход расследования преступления.
Теги: Донбасс, взрыв, Луганская область, ПриватБанк, автомобиль
- Черные дни Донбасса. На шахте "Суходольская-Восточная" уже 20 погибших
- Отец и сын подорвались на Донбассе
- В Голубивке перед маршруткой взорвалась мина. Есть жертвы
- Число жертв на шахтах Донбасса растёт. В Украине объявлен траур
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО
- Кровавая жатва Донбасса: трое украинских бойцов подорвались на растяжке
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- В ЕС намерены не признавать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО10:30
- Очевидец показал размер автомобильной очереди на КПП в Александровке09:47
- Боевики «ДНР» устанавливают растяжки по дороге к блокпосту «ДНР»09:29
- В Донецке мощный пожар на территории завода08:32
- Снайперы, ДРГ и артиллерия: боевики серьезно усиливаются на передовой07:49
- Владимир Зеленский призвал бизнес инвестировать в восстановление Донбасса07:30
- Саакашвили зачитали приговор: политик оказался в суде, озвучен неожиданный вердикт13:20
- Во время протестов в Тбилиси пострадали 240 человек13:10
- В Луганской области взорвали инкассаторскую машину "Приватбанка"12:57
- В Мариуполе корректировщик обстрела "Восточного" осужден на 9 лет тюрьмы12:32
- Накануне выборов: стало известно кто проходит в Раду. РЕЙТИНГИ12:07
- Приметы на 21 июня: что нельзя делать11:43
- В Донецке открывается гипермаркет одежды. Обещают в подарок телевизор11:21
- Составилен свежий рейтинг надежности автомобилей11:00
- В Донецке отменяют комендантский час10:58
- В Украине появилась первая "умная" улица10:45
- Приметы на 21 июня: что нельзя делать11:43
- Комаровский рассказал о вреде мытья фруктов22:48
- Как модная одежда вредит нашему здоровью18:20
- Как правильно хранить хлеб в жару17:10
- Врачи объяснили, в чем опасность бытовых кондиционеров14:49
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу13:15
- Медики назвали особенности питания летом10:00
- Самые популярные мифы о здоровом сне08:11
- Медики рассказали, как шлепанцы влияют на походку и стопу22:45
- Врачи назвали смертельную опасность пляжей17:40
- Выход украинцев на пенсию по-новому, суд вынес историческое решение: что произошло
- "ВСУ вошли в Донецк и освободили первую улицу, россияне в панике бегут", - силы ООС сделали срочное заявление
- Мощный взрыв прогремел в Донецке
- «ВСУ продвинулись почти вплотную, каждый день потери»: Стрелков рассказал о ситуации на фронте
- В ЦИК сделали важное заявление об остановке выборов
- Пушилин не сдержал эмоций после отказа Зеленского вести диалог с боевиками "Л/ДНР"
- Зеленский ошарашил предложением Гройсману, перейдена черта: «Народ ждет!»
- Жена Тымчука сделала важное заявление о его смерти
- Самая большая ошибка Зеленского - эксперты "онемели" из-за этих слов президента на брифинге с Меркель
- Врачи рассказали, кому нельзя есть шелковицу