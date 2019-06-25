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Архив - Луганская область

Российские войска на Донбассе отправили к линии разграничения ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

25.06.2019 07:32
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Российские войска на Донбассе отправили к линии разграничения ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Оккупационные войска России и пророссийские боевики продолжают стягивать тяжелую военную технику все ближе к линии разграничения на Донбассе. На Донбассе, вблизи линии разграничения, было замечено движение тяжелой военной техники российских оккупантов.

Так, из неподконтрольного Луганска выехали три зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10", передает интернет-издание "Диалог.UA".

Украинским СМИ удалось получить видео, на котором видно движение колонны зенитных комплексов в сторону Кадиевки, бывшего Стаханова. Отмечается, что ранее наблюдатели ОБСЕ 20 июня сообщали о фиксации с помощью беспилотника четырех ЗРК "Стрела-10" на неподконтрольных территориях Луганской области.



Теги: Донбасс
 
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