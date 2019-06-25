Сторонник боевиков ЛНР из команды Януковича нацелился на топ-должность в Донбассе

25.06.2019 13:29

Бывший член "Партии регионов", который в составе Луганского облсовета принимал решение в пользу оккупации отдельных районов Донбасса и проявлял симпатию к боевикам Виталий Комарницкий стал кандидатом на пост руководителя Луганской ОВЦА.

Об этом сообщил в Facebook Сергей Руденко, передает apostrophe.ua.

Он рассказал об эпизоде из биографии Комарницкого, согласно которому его можно считать коллаборантом.

"В Кабинет министров поступило представление на кандидатов, претендующих на должности председателей областных государственных администраций. Среди них - и на руководителя Луганской ОВЦА. Несмотря на волну возмущения, кандидатом в прифронтовой регион остается Виталий Комарницкий. В прошлом - член Партии регионов, который в 2010 году баллотировался в Луганский облсовет по партийным спискам партии Януковича (№32). 2 марта 2014 Луганский облсовет принял решение "О политической ситуации в Украине и меры по ее стабилизации", согласно которому центральные органы исполнительной власти, которые сформировал парламент, были признаны нелегитимным и был призыв обратиться к РФ за помощью. За это решение депутатская фракция ПР в Луганской совете, в которую входил и Комарницкий, единогласно проголосовали за это обращение", - рассказал он.

Также Руденко рассказал о группе поддержки Комарницкого на выборах - от руководителя "Квартал-концерта", до бывшего регионала, который стал на сторону террористов, за что против него уже возбуждено уголовное дело по тяжкой статье.

"На сайте "МВД ЛНР" появился материал о Комарницкого. В нем боевики утверждали, что ректор в период боевых действий "позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики", но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, "под прикрытием представителей МВД Украины просочился" в Северодонецк, и вот теперь Комарницкого, опираясь на поддержку Максима Ткаченко, директора "Квартал-Концерта", "толкают" на голову ОВЦА. У Комарницкого еще некий бывший регионал Владимир Струк. Какой в января 2014 года при попытке воспрепятствовать незаконному голосованию ударил Лесю Оробец в солнечное сплетение. А потом тот же Струк ставил первый блокпост в "ЛНР", а прокуратура возбуждала против него дело по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. А теперь Владимир Струк баллотируется в народные депутаты в избирательном округе № 113 на Луганщине", - пишет Руденко.