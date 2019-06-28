Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Лисичанске подростки забросали пенсионера камнями

28.06.2019 07:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Лисичанске подростки забросали пенсионера камнями

В Лисичанске (Луганская обл.) на одной из улиц города подростки бросали камни в пенсионера. Теперь, за хулиганский поступок детей понесут ответственность их родители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, пишут Донецкие новости.
Так, по информации прокуратуры, 26 июня этого года в социальной сети Facebook был размещен видеоролик, на котором подростки бросают камни в пенсионера на одной из улиц города.
«В настоящее время участников происшествия установили. Все четверо подростков – местные жители: двое 13-летних ребят, 12-летняя и 13-летняя девушки», – говорится в сообщении.
Ка отмечается, в отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), которые направлены в Лисичанский городской суд. «За это предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан», – уточнили в прокуратуре.
Кроме того, с детьми была проведена индивидуальная профилактическая работа. «Дети осознали противоправность своих действий и извинились перед пенсионером за свой хулиганский поступок», – добавили в пресс-службе.



Теги: Донбасс, пенсионер, Лисичанск, камни, подростки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх