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Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
Издевательством над людьми и геноцидом назвали жители оккупированной части Луганской области решение оккупационных "властей" "ЛНР" отключить на территории "республики" электричество с 5 по 7 июля. Соответствующие решение "министерства промышленности и торговли "ЛНР" обнародовал в Twitter блогер 1й АНТИреспубликанский. Согласно указу, свет отключат в Луганске и подконтрольных боевикам городах практические на несколько суток, сообщает "Диалог.UA".
В этом "приказе" не указываются конкретные причины отключения электроэнергии. Пишут только, что это будет сделано в "целях организации и урегулирования вопросов, связанных с функционированием объектов жизнеобеспечения…, а также своевременного реагирования и недопущения возможных чрезвычайных ситуаций".
В той же соцсети пользователь ЛНР (Колывано-Бджолария) пишет, что одним из последствий отключения электроэнергии неминуемо станет приостановка работы оператора мобильной связи "Лугаком", услугами которого пользуются "скорая помощь" и чрезвычайные службы. То есть, последствия могут быть самыми плачевными. Тот же блогер отмечает, что негативные последствия будут для всех жителей "республики". Ведь в июльскую жару хранить большинство продуктов можно только в холодильнике. Выходит, в первую очередь пострадают семьи с маленькими детьми, а также люди с низкими доходами. Ведь стабильно работающие холодильники нужны в первую очередь именно для них, так как они хранят там запасы продуктов.
Также пользователи соцсети пишут, что жители "республики" возмущены тем, что оккупационной "власти", похоже, наплевать на то, что электричество поступает на территорию "ЛНР" извне, а своих мощностей по его выработке практически нет. А это значит, что такого рода проблемы будут "радовать" жителей оккупированной части Луганщины еще не единожды.
Теги: Донбасс, Луганск, электричество, отключение, ЛНР, Пасечник
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