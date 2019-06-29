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В «ЛНР» отменяют комендантский час
29.06.2019 18:27
Оккупационные «власти ЛНР» решили отменить комендантский час… на один час ночью с 28 на 29 июня.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник своим распоряжением решил отменить комендантский час на временной оккупированной территории Луганской области. Правда, отменил он комендантский час только на один час в ночь с 28 на 29 июня. На это время намечено проведение праздничных мероприятий ко «Дню молодежи».
Таким образом, Пасечник отменил действие комендантского часа с 23.00 28 июня 2019 года до 00.00 29 июня 2019 года. С 00.00 29 июня действие комендантского часа возобновляется.
Теги: Донбасс, отмена, День молодежи, комендантский час, ЛНР, Пасечник
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