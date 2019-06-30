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Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской

30.06.2019 13:18
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Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, по предварительным данным, российские войска из района Станицы Луганской были отведены, пишет ДонПресс.
По словам Кучмы, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт.
«По нашим предварительным данным, войска с российской стороны были отведены. Однако, СММ ОБСЕ должна подтвердить этот факт», — заявил бывший президент Украины.
Кучма также добавил, что СММ ОБСЕ «в ближайшее время проведет верификацию отвода военных из района „Станица Луганская“ с обеих сторон и представит окончательное заключение».



Теги: Донбасс, ОБСЕ, вооружение, Станица Луганская, отвод
 
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