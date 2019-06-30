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Архив - Луганская область

Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО

30.06.2019 07:29
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Новые кадры из Станицы Луганской: как проходит отвод вооружения в одной из самых горячих точек Донбасса. ВИДЕО

За последние три года это первое синхронное разведение сил и средств в Станице Луганской. Согласно договоренности, стороны должны создать так называемую буферную зону протяженностью 2 километра.

Кадры, как проходит разведение, на YouTube-канале показало Общественное ТВ Донбасса. Стоит сказать, что Станица Луганская единственное КПВВ на Луганщине, через который в Украину попадают не только жители Луганска, но и других временно подконтрольных боевикам городов, сообщает "Диалог.UA".

"Это (разведение, - ред) необходимо для ремонта пешеходного моста на КПВВ Станица Луганская". Это единственное сообщение оккупированной территории Луганской области с остальной Украиной. Одни идут за пенсией, другие — к родственникам. Все ждут прекращения боевых действий и надеются на ремонт моста", - говорится в сюжете.

В тоже время многие жители ОРЛО боятся, что если произойдет разведение, то оккупанты займут новые территории и снова войдут вглубь Станицы, которая уже ранее была освобождена от российских террористов.



Теги: Донбасс, мост, вооружение, Станица Луганская, отвод, КПВВ
 
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