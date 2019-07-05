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В Луганске авто въехало в маршрутку: соцсети сообщили о пострадавших
05.07.2019 17:19
Сегодня утром в неподконтрольном Украине Луганске произошло ДТП с участием маршрутки.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
По словам пользователей, авария произошла сегодня в 07:50 в районе квартала Гаевого, где столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Очевидцы уточнили, что «девятка» на большой скорости пошла на обгон и на встречной полосе столкнулась с маршруткой.
Ехавшая в этой маршрутке местная жительница написала:
«Я ехала в той маршрутке сегодня, водитель тачки только серьезно пострадал, все пассажиры живы… Знакомая бабуля пострадала, отвезли в неврологию в областную больницу. Сотрясение».
Теги: Донбасс, Луганск, авто, авария, маршрутка, ДТП, соцсети, пострадавшие
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