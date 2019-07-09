"Вернулся на войну после 19 месяцев плена", - история погибшего добровольца ВСУ Локтионова всколыхнула Сеть

09.07.2019 16:49

Фонд "Повернись живим" рассказал о погибшем на Донбассе 42-летнем добровольце Владиславе Локтионове, который провел 19 месяцев в плену и вернулся на фронт.

Доброволец ВС Украины Владислав Локтионов погиб на Донбассе 7 июля, когда мина боевиков попала в блиндаж, где находился 42-летний защитник, передает "Диалог.UA".

"В декабря 2017 года во время большого обмена Владислава удалось забрать из плена так называемой "ЛНР". В застенках боевиков человек был длинных 19 месяцев. Он ушел добровольцем на войну в 2015 году, после освобождения из плена прошел реабилитацию и снова вернулся на передовую", - рассказывают в Сети его историю.

Примечательно, что защитнику Украины пришлось в суде доказать, что он не дезертир, чтобы снова попасть в ряды ВСУ "Доказал. Вернулся в армию. Отдал за нас с вами жизнь. Дома в Днепре у Локтионова остались мама и маленький сын. Вечная память Герою! Не забудем! Не простим!" - пишет фонд "Повернись живим".