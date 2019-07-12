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Боевики «ЛНР» в Кадиевке размещают БТРы и МТ-ЛБ возле жилых домов
12.07.2019 10:28
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированной Кадиевке размещают БТРы и МТ-ЛБ возле жилых домов.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 8 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«7 июля БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 1 БТР-80 и 4 МТ-ЛБ в жилом районе к северо-западу от Кадиевки».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, БТР, беспилотник, ЛНР, боевики
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