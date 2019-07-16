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Архив - Луганская область

В Лисичанске водоемы непригодны для купания

16.07.2019 20:01
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В Лисичанске водоемы непригодны для купания

В водоемах Лисичанска (Луганская обл.) вода непригодна для купания из-за превышения нормативных значений лактопозитивних кишечных палочек. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает пресс-служба Лисичанского городского совета, пишут Донецкие новости.
Так, по данным Лисичанского межрайонного филиала ГУ «Луганский областной лабораторный центр», согласно повторным лабораторным исследованиям воды поверхностных водоемов Лисичанска, на 11 июля содержание в воде лактопозитивних кишечных палочек превышает нормативные значения.
«Вода в водоемах Лисичанска на 11.07.2019 непригодна для купания», – говорится в сообщении.
Также специалисты напомнили, что соблюдение правил поведения на воде и в пляжной зоне помогут защититься от болезней и травм:
не допускайте попадания воды внутрь организма через нос, уши или рот;
резиновая обувь поможет избежать порезов ступней, особенно при купании на неизвестных водоемах;
не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
не ныряйте в неизвестных местах, прежде чем тщательно не изучите дно водоема;
после купания обязательно вымойте руки перед едой;
не купайтесь в водоемах, где установлена ​​табличка «Купаться запрещено»



Теги: Донбасс, Лисичанск, купание, водоем
 
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