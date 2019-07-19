В районе Кадиевки обнаружена радиорелейную станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР»

19.07.2019 11:52

В районе временно оккупированной Кадиевки была обнаружена радиорелейная станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«14 июля БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТ-ЛБ), 2 командно-штабные машины (Р-142Н на шасси ГАЗ-66 и неустановленного типа на шасси ЗИЛ-131) и 1 радиорелейную станцию (Р-419А на шасси ЗИЛ-131) в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; 50 км к западу от Луганска)».