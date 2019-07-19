Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В районе Кадиевки обнаружена радиорелейную станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР»

19.07.2019 11:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В районе Кадиевки обнаружена радиорелейную станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР»

В районе временно оккупированной Кадиевки была обнаружена радиорелейная станция и командно-штабные машины боевиков «ЛНР» и российских оккупантов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«14 июля БПЛА СММ малого радиуса действия зафиксировал 2 бронетранспортера (БТР-80 и МТ-ЛБ), 2 командно-штабные машины (Р-142Н на шасси ГАЗ-66 и неустановленного типа на шасси ЗИЛ-131) и 1 радиорелейную станцию (Р-419А на шасси ЗИЛ-131) в н. п. Кадиевка (быв. Стаханов; 50 км к западу от Луганска)».



Теги: , ОБСЕ, ЛНР, боевики, военная техника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх