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Архив - Луганская область

В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка

21.07.2019 16:02
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В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка

В неподконтрольном Украине Луганске по ул. Дзержинского произошло разрушение корпуса пластиковой емкости (полиэтиленовой бутылки объемом 1,5 литра) с последующим выбросом умерено опасного химического вещества — перекиси водорода. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили:

«Предварительно 60% раствора перекиси водорода. Вследствие происшествия получили химические ожоги девочка 2010 г. р. и 6 женщин 1961, 1963, 1975, 1981, 1983, 1986 гг.р. Пострадавших: женщину 1986 г. р. в тяжелом состоянии, а остальных в состоянии средней степени тяжести, госпитализировано в ожоговое отделение ЛРКБ. Пострадавшая 1975 г. р. после оказания мед. помощи от госпитализации отказалась».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Луганск, ребенок, выброс
 
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