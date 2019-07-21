В Луганске из-за выброса химвещества пострадали 7 человек, включая ребенка

21.07.2019 16:02

В неподконтрольном Украине Луганске по ул. Дзержинского произошло разрушение корпуса пластиковой емкости (полиэтиленовой бутылки объемом 1,5 литра) с последующим выбросом умерено опасного химического вещества — перекиси водорода. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР».

В оккупационном «ведомстве» отметили: