"Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну

24.07.2019 13:51

Сеть потрясли кадры из оккупированной Луганщины, где местная жительница потребовала от "фашистов" отремонтировать мост.

Скандальные кадры показал на своей странице в Facebook пользователь Ростислав Рудницкий. На видео фрагмент сюжета одного из украинских телеканалов о единственном действующем пункте пропуска на Луганщине, передает "Диалог.UA".

На видео журналистка рассказывает, что на другом конце разваленного моста три объекта, которых быть не должно: объект, накрытый зеленой сеткой, люди в военной форме и флаг РФ. Пока "зеленые человечки" снимали сотрудников украинских СМИ на камеру, журналистка пообщалась с луганчанками, которые просто шокировали своим требованием к украинцам. "Мост нужно отремонтировать! Та, ради Бога, давайте делайте уже, чтобы транспорт ходил", - нагло заявили две местные жительницы. "Чтобы фашистов этих тут не было, галичан", - злобно добавила одна из женщин, после чего добавила, что ее родители в молодости приехали "поднимать это быдло украинское". При этом "ватница" давно бы покинула Луганск, но денег у нее нет. "Быдло обязано вам мост построить, я правильно понимаю?" – поинтересовалась журналистка. "Ну а кто разбил?!" – парировала сторонница боевиков.