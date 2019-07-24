Последние новости раздела
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины07:49
- «Они контролируют только нашу сторону»: Притула рассказал, как ОБСЕ помогают террористам «Л/ДНР». ВИДЕО19:34
- «Здесь не Россия»: Ходаковский жестко обратился к членам НВФ19:00
- Особый статус «Л-ДНР»: У Зеленского рассказали о его судьбе17:31
- Подразделения НВФ нарушили перемирие на Донбассе: по ВСУ применили гранатометы15:51
В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина
24.07.2019 14:34
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.
Ее тело в резервуаре канализационной насосной станции обнаружила сменщица.
«Обстоятельства гибели устанавливаются. Подразделения МЧС не привлекались», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краснодон, женщина, насосная станция, утонул
Читайте также:
- На блокпосту боевиков женщине стало плохо
- В Донецкой области военный автомобиль насмерть сбил женщину
- "Я хочу увидеть, когда сюда придут мои люди, украинцы..." - пенсионерка из Донецка (ВИДЕО)
- В Мариуполе в одной из маршруток скончалась женщина
- Это все несерьезно. Признаки того, что мужчина не планирует с вами будущее
- Беспилотник ОБСЕ глушили над неподконтрольной частью Луганской области
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» совершают уголовные преступления в отношении мирных граждан11:29
- «Истекая кровью, хватаются за жизнь зубами»: в сети рассказали детали гибели бойцов на Донбассе 10:13
- В Покровск срочно направили вертолет со спецназом - ситуация накаляется09:30
- Ведуться переговори: стало відомо, яку посаду може отримати Порошенко15:10
- С блокпоста боевиков «ДНР» «Александровский» женщину увезла «скорая»14:52
- В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина14:34
- Главари ОРЛО отказались открывать КПВВ «Золотое» на время ремонта моста в Станице Луганской14:11
- "Ну вот кто мне скажет, для чего вот это живет в Украине?" - кадры из Луганска потрясли всю страну13:51
- В Горловке автомобиль врезался в железобетонную опору13:29
- Ситуация на КПП ОРДО: «В Горловке много пеших и авто, на "Каргиле" движется 5 машин в час, в Еленовке едут только на бусах»13:09
- «ДНР» будет в Киеве»: скандальный Кот заговорил о наступлении12:42
- Размен Крыма на Донбасс: советник Зеленского наконец рассказал о мнении президента. ВИДЕО12:33
- В Украине заметили в продаже бюсты Зеленского: реакция соцсети12:10
- Если не хочешь беды! названы вещи,, которые нельзя поднимать на улице10:35
- Те, у кого остались монеты СССР, могут стать миллионерами09:47
- Эти знаки Зодиака практически никогда не болеют09:06
- Врачи дали полезные советы, как быстро уснуть22:49
- Медики нашли самое эффективное средство от рака12:53
- Что кроется за переписью населения в «Л-ДНР»: Мнения экспертов11:31
- Енергоефективність у кредит. Що варто знати?10:35
- Вакарчук и Тимошенко «пролетают»: Балашов назвал имена реальных претендентов на пост премьера09:32
- Рыба полезней мяса: учёные привели аргументы21:40
- Этот фрукт помогает избавиться от бессонницы13:02
- Война отменяется: в России рассказали, что задумал Путин против Украины
- Сбылся самый страшный сон Тимошенко: беспощадный Зеленский сказал, кто будет премьером
- Пророчество о Вакарчуке начало сбываться: «точно, как у Зеленского», роковые детали
- Секретная операция на Донбассе: ВСУ разгромили боевиков ценой больших потерь
- Какие известные нардепы не прошли в новую Верховную Раду
- Украина может остаться без новых территорий, началось наступление: в МИД выступили со срочным предупреждением
- Нострадамус знал, когда начнется Третья мировая война: Расшифрованы предсказания
- Надежда Савченко поразила результатом на выборах: такого не ожидала даже она, подробности
- "Я вам не мальчик", - журналист вступил в жаркую перепалку с Зеленским - подробности конфликта
- Савченко ошеломила признаем после фиаско на выборах: «Когда час расплаты придет»