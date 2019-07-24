В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина

24.07.2019 14:34

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.

Ее тело в резервуаре канализационной насосной станции обнаружила сменщица.

«Обстоятельства гибели устанавливаются. Подразделения МЧС не привлекались», – говорится в сообщении.