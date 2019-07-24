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Архив - Луганская область

В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина

24.07.2019 14:34
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В Сорокино в резервуаре насосной утонула женщина

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Сорокино (до переименования Краснодон, Луганская обл.) погибла оператор канализационно-насосной станции КП«Водоканал». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает «МЧС ЛНР», пишут Донецкие новости.
Ее тело в резервуаре канализационной насосной станции обнаружила сменщица.
«Обстоятельства гибели устанавливаются. Подразделения МЧС не привлекались», – говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Краснодон, женщина, насосная станция, утонул
 
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