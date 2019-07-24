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Жительницу Станицы Луганской подозревают в организации сети информаторов «ЛНР»
На Луганщине заочно сообщено о подозрении жительнице Станицы Луганской, организовавшей информаторскую сеть «народной милиции ЛНР». Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, пишут Донецкие новости.
Как установило расследование, жительница Станицы Луганской в ноябре 2014 года вступила в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ) и была назначена на «должность» радиотелефониста «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР».
В частности, женщина собирала и передавала информацию военного характера по дислокации, перемещению, количественному составу и вооружению подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также, расположению блокпостов правоохранительных органов в районе проведения антитеррористической операции (АТО).
Кроме того, женщина создала на территории Луганской области разветвленную информаторскую сеть «народной милиции ЛНР». Информаторы собирали и передавали ей сведения военного характера, после получения которых она сразу отчитывалась своем куратору – «начальнику» разведроты.
Полученные данные использовались НВФ для планирования и проведения боевых операций против сил АТО и ООС.
«Поскольку указанное лицо скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, ей заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий, по предварительному сговору группой лиц, с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) УК Украины», – говорится в сообщении.
Сейчас информатор объявлена в розыск. В случае задержания ей грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Теги: Донбасс, ЛНР, информатор, Станица Луганская
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