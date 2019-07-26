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Архив - Луганская область

На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества

26.07.2019 08:32
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На Луганской ТЭС дефицит топлива: введут график отключений электричества

На Луганской ТЭС заканчивается топливо. Поэтому в области с 29 июля введут график отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения в Facebook, передает donpress.com.

«В связи со снижением запасов твердого топлива на Луганской ТЭС до критического уровня и возможностью остановки ее генерации с 00:00 29 июля, согласно письму ДТЭК Востокэнерго по команде ОСП (оператора системы передачи) (РДЦ Северного региона) будут ограничены потребители согласно утвержденным графикам на 2018−2019 годы», — говорится в сообщении.

Ограничение будет применяться круглосуточно. Существует несколько видов графиков:

график отключений электроэнергии;
график ограничений мощности;
график аварийных отключений;
специальный график отключений;
график почасовых отключений (на величину до 100 МВт)

«На данный момент на складах ДТЭК Луганской ТЭС — 15 000 тонн угля. При ежедневном сжигании 3 000 тонн угля, топливо на станции закончится 29 июля», — отметили в сообщении.

В компании просят потребителей с пониманием относиться к возможным обесточиваниям.



Теги: Донбасс, Луганск, электричество, топливо, отключение, график, ТЭС
 
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