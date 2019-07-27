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Боевики «ЛНР» обустраивают траншеи поблизости от блокпоста южнее моста в Станице Луганской
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированной территории Луганской области обустраивают траншеи поблизости от своего блокпоста южнее моста в Станице Луганской.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«21 июля на основе доступных СММ данных воздушного наблюдения зафиксировано новое 75-метровое продолжение траншеи с востока на запад, восточнее дороги Р22, примерно в 1 км к юго-востоку от блокпоста вооруженных формирований, южнее моста в Станице Луганской (15 км к северу от Луганска) (не зафиксировано по данным наблюдения от 7 июля 2019 года)».
Кроме того, «23 июля БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 1 ББМ возле н. п. Знаменка (36 км к северо-западу от Луганска) и 8 БМП-1 рядом с н. п. Круглик (65 км к юго-западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, блокпост, ЛНР, боевики, Станица Луганская, траншеи
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