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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры на окраинах населенных пунктов

28.07.2019 12:29
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Боевики «ЛНР» размещают бронетранспортеры на окраинах населенных пунктов

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области размещают бронетранспортеры на окраинах временно оккупированных населенных пунктов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 25 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«25 июля Члены патруля Миссии видели 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) на южной окраине н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска)».



Теги: Донбасс, населенный пункт, ОБСЕ, ЛНР, боевики, бронетранспортеры
 
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