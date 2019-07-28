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В Луганске подросток на авто влетел в столб
28.07.2019 12:12
В неподконтрольном Украине Луганске на перекрестке улиц Курчатова и 50 лет Образования СССР подросток устроил ДТП.
Об этом сообщили в так называемом «Центре общественных связей МВД ЛНР», передает donpress.com.
Представители ОРЛО уточнили:
«За рулем был подросток, который взял родительский автомобиль, чтобы покатать друзей. Не справившись с управлением, он врезался в столб. К счастью, все остались живы».
Теги: Донбасс, Луганск, авария, подросток, МВД, ДТП, ЛНР, ОРЛО
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