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Архив - Луганская область

Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент

29.07.2019 14:29
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Торговля без продавца: На Луганщине провели социальный эксперимент

В Луганской области на трассе между Северодонецком и Рубежным установили палатку, в которой без продавца оставили рассаду клубники, саженцы лимона и виноград. Социальный эксперимент провела жительница Северодонецка Ксения Цапова, пишут Донецкие новости.
На каждом товаре девушка наклеила ценник, а на столе оставила коробку для денег. Торговля была рассчитана на совесть покупателей. Вечером Ксения с командой вернулись на место, чтобы выяснить, насколько честно пользовались услугой потребители.
«Видно, что что-то покупалось – виноград, клубника, возможно, лимоны брали, если визуально. Мы взяли с собой товара на сумму порядка 4 тыс. грн. мы посчитали разницу, и если все по-честному, здесь должно быть порядка 1325 грн», – говорит Ксения.
«Здесь – 1152 грн, а должно быть 1325 грн. Ну, немного не сходится, но, хочу сказать, что результат неплохой. Мы очень рады, что мы попробовали», – добавила она.
Теперь Ксения Цапова планирует провести подобный эксперимент в городе – в Северодонецке.



Теги: Донбасс, Рубежное, Северодонецк, торговля, продавец
 
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