В Луганске потрясены "указом" Пасечника по зарплатам: в "ЛНР" готовятся к самому худшему

29.07.2019 09:09

Работники "бюджетных" организаций "ЛНР" могут проститься с надеждой получить зарплату, не выплаченную в 2014 - 2015 годах.

Блогер из Луганска "ЛНР" (Колывано-Бджолария) сообщил в Twitter, что ему известно о принятом в закрытом порядке решении "совмина" "ЛНР", согласно которому, эти выплаты "замораживаются" до 2020 года, сообщает "Диалог.UA".

При этом блогер цитирует "конституцию" "ЛНР", согласно ст. 7 которой, все нормативные документы, затрагивающие права и свободы людей, вступают в силу только после публикации. Выходит, "совмин" "ЛНР" просто-напросто наплевал на "основной закон" "страны", тем самым продемонстрировав колоссальную "значимость" "законов" вообще для "народной республики".

В комментариях другие пользователи соцсети отмечали, что такая "заморозка" всего за пять месяцев до 2020 года – более чем странное решение. Уж очень оно "попахивает" стремлением нынешней оккупационной "власти" "ЛНР" поменьше отдать людям, побольше наворовать и в скорости просто "свалить". Возможно, главному луганскому террористу Леониду Пасечнику и его окружению уже что-то известно об их перспективах, и они начали спешно собирать себе "пенсионный фонд". Разумеется, за счет бюджетников. Ведь проблемы медиков, педагогов, работников коммунального хозяйства, а также их семей колаборантов никогда не волновали. И "заморозка" выплат бюджетникам долгов по зарплате – очередное подтверждение этого.