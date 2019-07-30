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Боевики «ЛНР» подтянули к н.п. Успенка танки
30.07.2019 21:17
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области продолжают размещать тяжелое вооружение вблизи населенных пунктов. Так, возле н.п. Успенка замечены 2 танка т-64.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 28 июля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«28 июля члены патруля Миссии видели 2 танка (Т-64) возле н. п. Успенка (23 км к юго-западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, размещение, ОБСЕ, вооружение, ЛНР, боевики, танки
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