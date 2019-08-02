В МВД сообщили, сколько мин найдено возле моста в Станице Луганской

02.08.2019 21:30

Государственная служба чрезвычайных ситуаций в ходе разминирования территории в Станице Луганской обнаружила 31 мину.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает donpress.com.

Так, правоохранители уточнили:

«В период с 1 по 10 августа 2019 года подразделения ГСЧС будут осуществлять разминирование участков вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон».

Как стало известно, уже обследовано 0,13 гектаров территории. Обнаружено, изъято и уничтожено 31 взрывоопасный предмет. Работы по разминированию продолжаются.