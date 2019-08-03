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Зеленский сделал неожиданное заявление о местных выборах в Украине: «все идет по плану»

03.08.2019 18:39
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Зеленский сделал неожиданное заявление о местных выборах в Украине: «все идет по плану»

Владимир Зеленский, президент Украины, посетил Трускавец, где поприсутствовал на форуме и заявил о будущих местных выборах

Владимир Зеленский сегодня посетил Трускавец. Там уже подошли к концу недельные курсы будущих депутатов от «Слуги народа». По случаю приезда президента там усилили меры безопасности. В отеле, где проживают будущие депутаты, установлены уже рамки. 

Кроме того, сотрудники Управления государственной охраны устроили тщательную проверку будущим нардепам. Отмечается, что в процессе народным избранникам даже пришлось разуться.

Взрывотехники проверили канализационные люки и внутреннюю часть лайтбоксов по всему населенному пункту. Проверке подвергся весь центральный город.

Во время выступления на форуме в Трускавце президент заявил, что выборы в местные советы пройдут в 2020 году, как и было изначально запланировано. 

Источник: https://politeka.net 

 



Теги: Донбасс, выбор, Зеленский
 
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