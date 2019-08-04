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После этого жители "ЛНР" отвернутся от российских оккупантов: в Станице Луганской оккупанты пошли на подлость
04.08.2019 20:12
Российские наемники срывают ремонт моста в Станице Луганской и не дают гарантий безопасности для разминирования территории.
Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на заявление руководителя украинской стороны СЦКК Александра Борщевского, передает dialog.ua.
Согласно его информации, украинская сторона не может начать работы до проведения разминирования территории в окрестностях разрушенного моста. Таким образом, восстановление крайне необходимого для местных жителей моста находится под большим вопросом из-за действий российских оккупантов по срыву мирных инициатив.
Теги: Донбасс, ремонт, мост, разминирование, ЛНР, Станица Луганская, оккупанты, СЦКК
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