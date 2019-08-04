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В Луганске девочка-подросток пострадала на покинутом промышленном объекте

04.08.2019 13:10
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В Луганске девочка-подросток пострадала на покинутом промышленном объекте

Во временно оккупированном Луганске, в здании на территории бывших слесарных цехов, пострадала 13-летняя девочка-подросток. Она получила серьезный порез ноги осколком стекла.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Луганске, 1 августа 2019 года, в 18:45, на улице Советской группа подростков через разбитые окна проникла на территорию помещения бывших слесарных цехов. 13-летняя девочка-подросток прыгнула с высоты и упала на стекла, сильно поранив ногу осколком стекла. Дверь в помещение была заперта, девочка осталась заблокированной в кабинете.
Девочку освободили из помещения и передали работникам скорой помощи.



Теги: Донбасс, Луганск, скорая помощь, промышленность, травма, девочка
 
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