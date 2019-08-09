В Лисичанске 7-летний мальчик обиделся на папу и ушел из дома

09.08.2019 21:16

Менее часа понадобилось сотрудникам полиции чтобы установить местонахождение 7-летнего парня, который ушел из дома из-за того, что отец вместо того, чтобы отвести его на футбольный матч, поехал на работу. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области, пишет Трибун.

Вчера вечером, 8 августа, в Лисичанский отдела полиции поступило сообщение озабоченной 35-летней местной жительницы о том, что сын пошел играть во двор и исчез.

Немедленно на поиски мальчкиа были ориентированы личный состав ювенальной превенции ГУНП, Лисичанский отдел полиции, наряды патрульной полиции и приданные силы.

Уже через 40 минут полицейские нашли мальчика на другом конце города. Он как раз собирался домой, но не мог найти обратной дороги.

Полицейские отвезли парня домой и провели с ним и его родителями профилактическую беседу, чтобы подобное не повторялось в будущем.