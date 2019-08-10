В Лутугинском районе при пожаре в жилом доме погиб мужчина

10.08.2019 16:53

Во временно оккупированном селе Веселая Тарасовка Лутугинского района во время пожара в жилом доме на улице Кирова погиб мужчина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном селе Веселая Тарасовка Лутугинского района 6 августа 2019 года загорелся дом и флигель на улице Кирова. Приехавшие на место происшествия пожарные увидели внутри мужчину. Соседи сказали, что это 48-летний хозяин дома, который проживал в доме один и вел аморальный образ жизни.

Когда мужчину вынесли из горящего и задымленного помещения, ему пытались делать массаж сердца. Прибывшая на место происшествия скорая помощь констатировала смерть.

Также огнем уничтожены домашние вещи, мебель на пл. 40 кв.м, входная дверь, окна; повреждена крыша на пл. 8 кв.м. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.