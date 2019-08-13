Будет закрываться раньше: КПВВ «Станица Луганская» изменил график работы

13.08.2019 16:23

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» в Луганской области вновь введен сокращенный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Отмечается, что со стороны временно неподконтрольной Украине территории Луганской области продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

В штабе отметили:

«В соответствии с решением Командующего Объединенными силами и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения с 12 августа режим работы КПВВ „Станица Луганская“ был изменен — контрольный пункт будет функционировать ежедневно до 18:00».

После указанного времени пропуск через КПВВ «Станица Луганская» не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.