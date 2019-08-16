ООН организовало на КПВВ «Станица Луганская» перевозку людей электромобилем

16.08.2019 14:09

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль для перевозки мирных жителей на КПВВ «Станица Луганская».

Об этом сообщил пресс-секретарь организации в Украине Хуго Райхенбергер на своей странице в Twitter, передает donpress.com.

Как выяснилось, электромобиль будет перевозить пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, пересекающих пешеходный контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».