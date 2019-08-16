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ООН организовало на КПВВ «Станица Луганская» перевозку людей электромобилем
16.08.2019 14:09
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев запустило электромобиль для перевозки мирных жителей на КПВВ «Станица Луганская».
Об этом сообщил пресс-секретарь организации в Украине Хуго Райхенбергер на своей странице в Twitter, передает donpress.com.
Как выяснилось, электромобиль будет перевозить пожилых, беременных женщин и людей с ограниченными возможностями, пересекающих пешеходный контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская».
Теги: Донбасс, ООН, электромобиль, социальная помощь, беженцы, пункты пропуска, Станица Луганская, соцсети, КПВВ, перевозки
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