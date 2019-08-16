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ООН снабдила "маршрут мира" под Станицей Луганской необычной техникой: пенсионеры в восторге
ООН задействовала электрический гольф-кар в Станице Луганской, что на линии разграничения. Проект призван облегчить жизнь самым уязвимым категориям граждан: пенсионерам, людям с инвалидностью, беременным и прочим. Кадры с гольф-каром в Станице Луганской обнародовал в Facebook глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает "Диалог.UA".
"На самом коротком, но важном "маршруте мира" - 800 метрами между мостом и КПВВ "Станица Луганская" - начал курсировать первый электрокар", - сообщил глава Луганщины. Случилось сие событие в пятницу, 16 августа. Проект был реализован совместно с ООН.
По данным Комарницкого, 7-местный гольф-кар был избран для перевозки граждан сознательно. "Использование большого автобуса проблематично в связи с безопасностью граждан и технического обслуживания, поэтому замена его на более маневренные, удобные и экономические гольф-кары - это оптимальное решение проблемы", - объяснил глава области. Он пообещал и далее активно решать гуманитарные проблемы в регионе, дабы не дать врагу маневра для "антиукраинских инсинуаций". Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской - приоритетно, заверил он. "Наша общая цель - мир на Донбассе, и мы последовательно к этому движемся", - констатировал Комарницкий.
Теги: Донбасс, пенсионер, техника, Станица Луганская
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