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Архив - Луганская область

Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта

16.08.2019 18:35
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Сегодня стоит проблема выживания Луганской области — мнение эксперта

Геннадий Москаль в своем блоге на страницах издания Корреспондент подчеркнул, что сегодня стоит проблема выживания Луганской области. При этом политик добавил, что правительство, снизив тарифы на газ для Луганской ТЭС, сделало единственно верный шаг в сложившейся ситуации, сообщает replyua.net.

Геннадий Москаль считает, что сегодня стоит проблема выживания Луганской области. Угрожающая для региона ситуация сложилась после того, как РФ перекрыла поставки угля в Украину. После этого Луганская ТЭС была просто вынуждена перейти на газ, поскольку запасы угля закончились еще 29 июля.

Если бы электроэнергию стали продавать людям по нынешней цене, то цифры в платежках увеличились бы в несколько раз, и люди попросту разорились бы. Поэтому Кабинет министров в сложившейся ситуации сделал единственно верный шаг - снизил тариф на газ для Луганской ТЭС. Москаль подчеркнул, что он не является сторонником Владимира Гройсмана, однако нужно признать - это единственное правильное решение главы правительства за весь период его работы премьер-министром. Читайте также: Нужно создать в Украине такую экономику, чтобы у всех вокруг от зависти рты посводило - журналист объяснил, как можно вернуть оккупированные территории.



Теги: Донбасс, Луганская область, выживание, ТЭС
 
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