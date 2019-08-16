В Луганске активизировались украинские партизаны, - местные жители

16.08.2019 15:51

На территории неподконтрольного Киеву Луганска активизировались украинские партизаны.

Так считают местные жители после того, как в Луганске прогремели сильные взрывы, которые были слышны в разных районах города.

Об этом они сообщили в соцсетях, передает Donbass.live.

Спустя сутки появилось официальное объяснение местных властей. В разъяснении местным СМИ говорилось, что причиной двух взрывов в центре Луганска стало замыкание высоковольтного кабеля.

После этого неожиданно появилась еще одна версия, согласно которой ответственность за взрывы взяла на себя группа неизвестных украинских патриотов. Они сообщили в соцсети, что организовали подрыв трансформаторной подстанции, питающей электроэнергией здания луганского военкомата, узла связи АК-2, военного суда и на некоторое время блокировали их работу.

Как пояснили патриоты, это была месть за гибель украинских морпехов.