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В Станице Луганской через Северский Донец построят временный обходной мост
В Станице Луганской на время ремонта разрушенного автомобильного моста будет построен временный обходной мост.
Об этом вчера, 15 августа, во время пресс-конференции в Северодонецке сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Луганской области Виталий Комарницкий, передает Donbass.live.
По его словам, сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются.
Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение двух с половиной месяцев будет завершена первая из двух очередей.
Также Комарницкий отметил, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской - одна из приоритетных задач.
Теги: Донбасс, ремонт, мост, проект, Северский Донец, Станица Луганская
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