Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Станице Луганской через Северский Донец построят временный обходной мост

16.08.2019 12:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Станице Луганской через Северский Донец построят временный обходной мост

В Станице Луганской на время ремонта разрушенного автомобильного моста будет построен временный обходной мост.

Об этом вчера, 15 августа, во время пресс-конференции в Северодонецке сообщил председатель областной военно-гражданской администрации Луганской области Виталий Комарницкий, передает Donbass.live.

По его словам, сейчас нет проекта ремонта моста через Северский Донец. Работы по разработке продолжаются.
Для удобства граждан на время ремонта планируется сделать временный обходной мост. О сроках выполнения работ глава Луганщины сообщил, что примерно в течение двух с половиной месяцев будет завершена первая из двух очередей.
Также Комарницкий отметил, что ремонт моста через реку Северский Донец в Станице Луганской - одна из приоритетных задач.



Теги: Донбасс, ремонт, мост, проект, Северский Донец, Станица Луганская
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх