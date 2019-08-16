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Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"

16.08.2019 14:53
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Жители "ЛНР" устроили бунт и выдвинули ультиматум боевикам: "Военных сметут и попросятся назад в Украину"

Местные жители подняли настоящий бунт против боевиков на оккупированной части Луганской области и заявили, что сметут боевиков и попросятся назад в Украину.

Крупный скандал вспыхнул из-за местных "властей", которые хотят закрыть школу в городе Ирмино. В закрытом помещении школы боевики хотят разместить солдат.

Местные жители взбунтовались и пошли к "главе администрации Луганской области" Сергею Желвакову и потом - к главарю "ЛНР" Пасечнику.

Подробности происшествия сообщают пользователи социальных сетей, передает dialog.ua.

Согласно заявлению, люди выдвинули боевикам ультиматум и в случае закрытия школы они готовы смести военных и попроситься назад в Украину.



Теги: Донбасс, школа, закрытие, бунт, ультиматум, ЛНР, боевики, соцсети, Пасечник
 
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