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«Освобожденный» и безлюдный: в сети показали новые кадры о Луганске. ВИДЕО
Неподконтрольный Украине Луганск на шестом году оккупации выглядит довольно безлюдным и местами заброшенным — полуразрушенные с начала боевых действий супермаркеты, автосалоны, проржавевшие столбы и пустые билборды создают гнетущее впечатление.
Видео прогулки по летнему Луганску опубликовано на Ютуб-канале «Луганськ — це Україна», передает donpress.com.
По словам автора ролика, до 2014 года обычным явлением было наличие на стоянке возле «Эпицентра» сотни и более автомобилей покупателей, а сейчас в самый людный день их всего несколько десятков. Разграбленный еще в 2014 году гипермаркет «Метро» постепенно превращается в руины. Аналогично выглядят и автосалоны KIA и SsangYong.
Центральная часть Луганска очень малолюдна для субботы — на площади можно увидеть всего несколько человек и небольшое количество машин, что довольно странно для выходного дня.
Теги: Донбасс, Луганск, видео, супермаркет, транспорт, разрушения, соцсети
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