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Жители оккупированного Луганска: "Пьем таблетки, чтобы не сойти с ума"
Больше всего луганчан беспокоит военное положение, жесткий режим "ЛНР", высокие цены, низкие зарплаты и пенсии, а также колоссальный дефицит рабочих мест и отсутствие перспективы на будущее.
Жители Луганска, более пяти лет находящегося под контролем пророссийских вооруженных формирований непризнанной "ЛНР", в беседе с корреспондентом "Диалог.UA" признались, что пьют таблетки, "чтобы не сойти с ума".
И это несмотря на тот факт, что сейчас в городе значительно спокойнее, чем в 2014-15 годы, когда шли активные боевые действия. Среди лекарственных препаратов, наиболее пользующихся спросом у луганчан, - российский Фенибут. Он популярен в первую очередь из-за своей дешевизны (одна пластинка стоит около 30 рублей). Также жители оккупированного областного центра употребляют Седанол, Новопассит, экстракт валерианы, а также недорогие украинские и белорусские успокоительные таблетки. По словам луганчан, без "фармы" у них просто "едет крыша". Продолжающаяся уже пятый год война, хотя и не находится сейчас в активной фазе, но по-прежнему является главной причиной проблем. Авторитарный, если не сказать диктаторский режим, насаждаемый властями "ЛНР", комендантский час, высокие цены, плохое качество товаров, низкие зарплаты и пенсии, а также дефицит рабочих мест и отсутствие перспективы - это лишь часть длинного списка проблем и лишений, которые испытывают луганчане. Кроме того, пенсионерам Луганска доставляет колоссальное неудобство необходимость пересекать разрушенный мост в Станице Луганской, чтобы решать вопросы с документами, пенсиями и другими социальными выплатами.
Теги: Донбасс, Луганск, пенсия, зарплата, мост, комендантский час, лекарства, ЛНР, цены
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