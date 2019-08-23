Боевики «ЛНР» обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ

23.08.2019 10:58

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области обстреливают БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, боевики обстреляли беспилотник в окраине временно оккупированного Луганска.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Находясь на северо-восточной окраине неподконтрольного правительству Луганска, во время управления полетом БПЛА малого радиуса действия команда СММ слышала 10 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1 км к западо-северо-западу от своего местонахождения. По оценке, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший ориентировочно в 1 км к западо-северо-западу. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район».