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Боевики «ЛНР» обстреливают беспилотники СММ ОБСЕ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области обстреливают БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ. Так, боевики обстреляли беспилотник в окраине временно оккупированного Луганска.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Находясь на северо-восточной окраине неподконтрольного правительству Луганска, во время управления полетом БПЛА малого радиуса действия команда СММ слышала 10 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 1 км к западо-северо-западу от своего местонахождения. По оценке, огонь был направлен на БПЛА, пролетавший ориентировочно в 1 км к западо-северо-западу. Наблюдатели благополучно приземлили БПЛА и покинули этот район».
Теги: Донбасс, Луганск, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, обстрелы
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