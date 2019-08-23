Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки

23.08.2019 19:11
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки

Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе, пишет from-ua.
Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице "Дружба". В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна.
Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении.
Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры.
"Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим", – написал Штефан.



Теги: Донбасс, Луганск, танки, Сурков
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх