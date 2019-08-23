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Суматоха на Донбассе: приехал Сурков и грузят танки
Во временно оккупированный Луганск якобы прибыла делегация из России во главе с советником президента России Владиславом Сурковым, которого называют автором войны на Донбассе, пишет from-ua.
Целью их визита может быть слив региона назад Украине. Об этом, ссылаясь на инсайдерские источники, на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
По его словам, представители оккупантов прибыли в Луганск 22 августа и заселились в гостинице "Дружба". В связи с секретностью, которую создали россияне, пока цель их визита неизвестна.
Однако в одном из районов сосредоточения тяжелого вооружения оккупанты начали загрузку танков на трейлеры и их вывоз в неизвестном направлении.
Кроме того, в Ростовской области со стороны РФ почти закончили построение инженерно-защитных сооружений, ввели запретную зону и ограничительные меры.
"Обычные новости, но если их объединить, можно предположить интересную вещь? РФ решила слить Донбассе или... Посмотрим", – написал Штефан.
Теги: Донбасс, Луганск, танки, Сурков
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