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Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вечером 20 и в ночь на 21 августа, выполняя полет между н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска), а также между н. п. Хмельницкий (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Луганска) и н. п. Снежное (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия терял сигнал GPS, подвергшись воздействию помех сигнала (по оценке, предположительно в результате глушения)».
Теги: Донбасс, GPS, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, помехи
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