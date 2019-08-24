Боевики «ЛНР» глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ

24.08.2019 16:11

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат беспилотники наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 22 августа 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Вечером 20 и в ночь на 21 августа, выполняя полет между н. п. Южная Ломоватка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) и н. п. Самсоновка (неподконтрольный правительству, 31 км к юго-востоку от Луганска), а также между н. п. Хмельницкий (неподконтрольный правительству, 69 км к югу от Луганска) и н. п. Снежное (неподконтрольный правительству, 72 км к востоку от Донецка), БПЛА СММ дальнего радиуса действия терял сигнал GPS, подвергшись воздействию помех сигнала (по оценке, предположительно в результате глушения)».