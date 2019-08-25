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В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе
В Луганской области в лесополосе военнослужащие обнаружили блуждающую маленькую девочку. Ребенок не мог объяснить, где ее родители, поэтому военные обратились за помощью к патрульным. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает Патрульная полиция Луганской области.
Полицейские вместе с ребенком объехали прилегающую территорию, и у магазина увидели плачущую женщину, которая кого-то искала. Как оказалось, она ищет дочь, которая самостоятельно ушла со двора, пока мать на минуту зашла в дом переодеться.
Патрульные с военными вернули матери девочку невредимой.
«Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, храните в недоступном месте легковоспламеняющиеся предметы и изучите вместе с ребенком информацию о его месте жительства, имя и тому подобное. Соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас от беды и лишних волнений», – призвали в полиции.
Источник: https://dnews.dn
Теги: Донбасс, Луганская область, лес, девочка
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