Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе

25.08.2019 12:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганской области военные нашли маленькую девочку в лесополосе

В Луганской области в лесополосе военнослужащие обнаружили блуждающую маленькую девочку. Ребенок не мог объяснить, где ее родители, поэтому военные обратились за помощью к патрульным. Об этом сегодня, 24 августа, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Полицейские вместе с ребенком объехали прилегающую территорию, и у магазина увидели плачущую женщину, которая кого-то искала. Как оказалось, она ищет дочь, которая самостоятельно ушла со двора, пока мать на минуту зашла в дом переодеться.

Патрульные с военными вернули матери девочку невредимой.

«Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, храните в недоступном месте легковоспламеняющиеся предметы и изучите вместе с ребенком информацию о его месте жительства, имя и тому подобное. Соблюдение элементарных правил безопасности убережет вас от беды и лишних волнений», – призвали в полиции.

Источник: https://dnews.dn 



Теги: Донбасс, Луганская область, лес, девочка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх