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В Брянке в местном озере утонул молодой мужчина
27.08.2019 09:29
Во временно оккупированной Брянке утонул молодой мужчина, пытавшийся переплыть водоем.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Брянке в вечернее время 24 августа 2019 года местный 24-летний житель находился на берегу озера Сенатка со своими друзьями и родственниками. Устав от жары мужчина решил переплыть водоем.
В какой-то момент мужчина ушел под воду. Спасателей на озере не было. Тело погибшего доставали из воды местные жители, отдыхавшие на берегу.
Теги: Донбасс, мужчина, Луганская область, озеро, водоем, жара, утонул
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