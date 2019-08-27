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В Перевальске во время пожара серьезно пострадали две женщины
Вчера во временно оккупированном Перевальске во время пожара в девятиэтажном жилом доме серьезно пострадали две женщины.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Перевальске вчера, 26 августа 2019 года, в ночное время, около 00:57, в девятиэтажном доме по улице Ленина произошел пожар.
Пытаясь самостоятельно выбраться из горящего дома, 64-летняя жительница квартиры на 8 этаже, получила отравление продуктами горения и ожоги 2-1 степени 30-40% поверхности тела. Ещё одна женщина 77-летняя женщина отравилась продуктами горения. Пострадавшие были госпитализированы.
Кроме того, из горящего дома были эвакуированы 19 человек, среди которых маленький ребенок. Пожаром уничтожены шахта лифта на пл. 2,25 кв. м, кабина на пл. 1 кв. м, коммуникации лифта; повреждены двери лифта с 1 по 9 этаж, 2 двери в тамбуре на 5 этаже, кабели.
Теги: Донбасс, Перевальск, пожар, эвакуация, госпитализация, женщины, пострадавшие, многоэтажка
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