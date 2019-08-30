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Боевики вместо демонтажа установили новые фортификации в Станице Луганской
Боевики сорвали ремонт моста в Станице Луганской, установив дополнительные фортификационные сооружения вопреки решению Трехсторонней контактной группы о демонтаже, сообщает Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы. Об этом пишет УП.
29 августа ТКГ с участием представителей ОРДЛО провела видеоконференцию.
Представители миссии СММ ОБСЕ констатировали, что боевики, вместо того чтобы демонтировать фортификационные сооружения, установили контейнер с шинами с песком вокруг него.
В то же время миссия подтвердила выполнение украинской стороной обязательств по разминированию.
Украинская сторона выразила готовность восстанавливать мост круглосуточно, чтобы завершить работы до конца осени.
20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
Действия НЗФ ОРДЛО свидетельствуют о нежелании перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста и, следовательно, мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Теги: Донбасс, боевики, фортификационные сооружения, Станица Луганская
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